Südkoreas Militär will zu Jahresende ersten Aufklärungssatelliten starten

Photo : YONHAP News

Der erste eigene Aufklärungssatellit des südkoreanischen Militärs wird Ende dieses Jahres in den USA gestartet werden.Das Verteidigungsministerium erklärte heute bei einem Pressetreffen, dass man einen Start im November anvisiere. Der Termin könne aber noch geändert werden.Beginnend mit dem geplanten Start will das Militär im Rahmen des sogenannten „425 Projekts“ fünf hochauflösende, mittelgroße oder große militärische Aufklärungssatelliten ins All bringen.Der Satellit wird mit einer Trägerrakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All befördert werden.