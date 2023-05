Medien: Nordkorea informiert Japan über Plan für Satellitenstart zwischen 31. Mai und 11. Juni

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat der japanischen Küstenwache zufolge heute mitgeteilt, dass es zwischen 0 Uhr am 31. Mai und 0 Uhr am 11. Juni einen Satelliten starten wolle.Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo informierte Nordkorea die japanische Regierung über seinen Plan, in diesem Zeitraum angesichts des Satellitenstarts eine Gefahrenzone im Meer festzulegen.Wie der japanische Sender NHK meldete, habe Nordkorea auch die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) über seinen Plan informiert.Der japanische Premierminister Fumio Kishida sagte bezüglich des geplanten Satellitenstarts Nordkoreas, er wolle in Kooperation mit Südkorea und den USA von Nordkorea starke Zurückhaltung fordern.Nordkorea hatte im April bekanntgegeben, dass sein erster militärischer Aufklärungssatellit fertiggestellt worden sei. Machthaber Kim Jong-un hatte am 16. Mai die Arbeiten des Ad-hoc-Vorbereitungskomitees für den Satellitenstart beaufsichtigt und den nächsten Aktionsplan des Komitees gebilligt.Demnach wurde spekuliert, dass Nordkorea den Satelliten bald auf eine Trägerrakete laden und starten werde.