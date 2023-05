Japanisches Kriegsschiff mit Flagge der aufgehenden Sonne heute in Busan erwartet

Photo : YONHAP News

Ein Kriegsschiff der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte wird heute Vormittag im südkoreanischen Busan eintreffen.Das Schiff JS Hamagiri wird an der multinationalen Übung für das Seeverbot (maritime interdiction) „Eastern Endeavor 23“ teilnehmen, die Südkorea am 31. Mai veranstaltet.Japan hatte angekündigt, dass der Zerstörer dabei unter der japanischen Seekriegsflagge, einer Flagge der aufgehenden Sonne, fahren werde.Die Seekriegsflagge der japanischen Kriegsschiffe ist eine Art der Flagge der aufgehenden Sonne, die als Symbol des japanischen Militarismus gilt. Die Seekriegsflagge wurde gemäß einer Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Selbstverteidigungsstreitkräfte von 1954 eingeführt. Nach dem Gesetz müssen die Schiffe der Selbstverteidigungsstreitkräfte neben der Nationalflagge Japans diese Flagge hissen.Die japanische Seekriegsflagge stellt eine heikle Angelegenheit dar. Zu einer von der südkoreanischen Marine veranstalteten internationalen Flottenschau im November 2018, zur Regierungszeit von Ex-Präsident Moon Jae-in, waren die Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte eingeladen worden. Aus Protest gegen die südkoreanische Forderung, lediglich die japanische Nationalflagge und die südkoreanische Nationalflagge zu hissen, nahm Japan jedoch nicht daran teil.Das südkoreanische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen, es sei eine internationale Praktik, dass ein japanisches Kriegsschiff unter dessen Seekriegsflagge nach Südkorea komme. Das Ressort will dies nicht thematisieren.Die Übung „Eastern Endeavor 23“ findet anlässlich des 20. Jubiläums der Gründung der Proliferation Security Initiative (PSI), eine Initiative zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, am 31. Mai auf hoher See südöstlich der Insel Jeju statt. Daran nehmen Südkorea, die USA, Japan und Australien teil.