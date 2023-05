Gipfel zwischen Korea und pazifischen Inselstaaten findet in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Der allererste Gipfel zwischen Südkorea und pazifischen Inselstaaten findet heute und morgen in Seoul statt.Präsident Yoon Suk Yeol wird mit den Staats- und Regierungschefs von etwa zehn Staaten im mittleren Westen des Pazifiks und im Südpazifik, darunter die Cookinseln, Papua-Neuguinea, Fidschi und Palau, zusammenkommen.Die pazifischen Inseln wurden in letzter Zeit zu einer strategischen Drehscheibe zwischen China, das seinen Einfluss im Pazifik ausbauen will, und den USA, die es in Schach halten wollen.Das Thema des Gipfels zwischen Korea und den pazifischen Inseln lautet „Fahrt zum gemeinsamen Wohlstand: Stärkung der Zusammenarbeit im blauen Pazifik“.Als Gesprächsthemen werden die Verstärkung der Beiträge auf der Grundlage der südkoreanischen Indopazifik-Strategie, die Stärkung der Kooperation in den Bereichen Ressourcen, Entwicklung, Meer und Fischerei sowie die regionale Situation erwartet.Umweltfragen, einschließlich des Klimawandels, stehen ebenfalls oben auf der Tagesordnung. Da die pazifischen Inselstaaten direkt vom Ablassen kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima betroffen sein werden, gilt es als denkbar, dass ein Meinungsaustausch darüber erfolgen wird.Für Südkorea ist es auch eine wichtige Aufgabe, die Inselstaaten angesichts deren Stimmrechts für die Festlegung des Gastgebers der Expo 2030 zur Unterstützung für Busan zu bewegen.Yoon plant vor und nach dem Gipfel bilaterale Spitzengespräche mit Staats- und Regierungschefs einzelner Länder.