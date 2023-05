Südkorea bei U-20-WM im Achtelfinale

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der U-20-Weltmeisterschaft 2023 in Argentinien bereits vor dem letzten Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale gesichert.Japan verlor am Samstag in Mendoza im Westen Argentiniens in der Gruppe C mit 1:2 gegen Israel und fiel mit seinen drei Punkten auf den dritten Platz der Vierergruppe zurück.Japans Niederlage sicherte Südkorea in der Gruppe F das Weiterkommen ins Achtelfinale, selbst wenn es im letzten Gruppenspiel am Montag um 6.00 Uhr südkoreanischer Zeit gegen Gambia verlieren sollte.In die K.-o.-Runde kommen neben den beiden besten Mannschaften aus jeder der sechs Gruppen auch die vier besten Drittplatzierten.Südkorea liegt derzeit mit vier Punkten hinter Gambia auf dem zweiten Platz der Gruppe F. Selbst wenn es das letzte Gruppenspiel gegen Gambia verliert und auf den dritten Platz zurückfällt, wird es in die Finalrunde weiterkommen, da es zu den vier besten Drittplatzierten gehört.