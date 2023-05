Bericht: Kishida erklärt Bereitschaft zu hochrangigen Gesprächen mit Nordkorea für ein Gipfeltreffen mit Kim Jong-un

Photo : KBS News

Japans Premierminister Fumio Kishida hat Berichten zufolge die Hoffnung auf hochrangige Gespräche zwischen Japan und Nordkorea geäußert, um ein baldiges bilaterales Gipfeltreffen zu ermöglichen.Laut Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News äußerte sich Kishida dazu am Samstag in Tokio bei einer Veranstaltung, die von Angehörigen von nach Nordkorea entführter Japaner organisiert wurde.Kishida betonte, dass er bereit sei, sich ohne Vorbedingungen mit dem nordkoreanischen Anführer Kim Jong-un zu treffen, um die Frage der japanischen Entführten in Nordkorea zu klären.Dem Bericht zufolge erklärte Kishida es für äußerst bedauerlich, dass seit 2002 keiner der Entführten nach Japan zurückgekehrt sei, und er versprach, sich mit aller Kraft für die schnellstmögliche Rückkehr der Entführten einzusetzen.