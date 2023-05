Haftbefehl nach Öffnung einer Flugzeugtür in der Luft

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Daegu hat am Sonntag einen Haftbefehl gegen einen Passagier ausgestellt, der an Bord eines Asiana-Fluges kurz vor der Landung in Daegu in der vergangenen Woche eine Notausgangstür geöffnet hatte.Der 33-jährige Mann, der nur unter seinem Nachnamen Lee bekannt ist, wurde am Freitag von der Polizei festgenommen. Er steht unter dem Verdacht, die Tür nur wenige Minuten vor der Landung auf dem internationalen Flughafen Daegu, 237 Kilometer südöstlich von Seoul, in 213 Metern Höhe geöffnet zu haben.Der Verdächtige sagte den Polizeibeamten, dass er nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes unter großem Stress gestanden habe und das Flugzeug verlassen wollte, da er sich wie erstickt fühlte. Es tue ihm sehr leid für die Kinder, die sich im Flugzeug befanden.Nach dem Luftsicherheitsgesetz droht für die Manipulation von Türen, Notausgängen oder Vorrichtungen eines Flugzeugs und dadurch die Beeinträchtigung der Sicherheit des Flugs eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren.Von den 194 Passagieren an Bord, darunter eine Gruppe jugendlicher Sportler auf dem Weg zu einem Wettkampf, wurde bei dem Vorfall am Freitag niemand verletzt. Etwa neun Passagiere zeigten nach einer Panikattacke Symptome von Atemnot und wurden in Krankenhäuser gebracht.