US-Militär führt Flugtraining mit F-16-Kampfjets durch

Photo : YONHAP News

Das US-Militär in Südkorea hat Anfang des Monats ein Luftwaffentraining durchgeführt, an dem Dutzende von Kampfflugzeugen, darunter F-16-Kampfjets und U-2-Höhenaufklärungsflugzeuge, beteiligt waren.Per Facebook erklärte die 7. US-Luftflotte in Osan am Samstag, das Training unterstreiche das Engagement des US-Militärs für die Verteidigung Südkoreas und demonstriere seine Fähigkeit, schnell Luftkampfkraft zu generieren.Die Demonstration der Luftwaffe fand inmitten anhaltender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wegen der fortgesetzten Waffentests Nordkoreas statt.Während des sogenannten "Elephant Walk"-Trainings bewegten sich die voll bewaffneten Kampfjets in Formation über ein nicht näher spezifiziertes Flugfeld, um Standardverfahren vor dem Start zu üben und ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen, hieß es.