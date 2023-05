Südkorea und Niue nehmen diplomatische Beziehungen auf

Photo : YONHAP News

Südkorea und der pazifische Inselstaat Niue haben am Montag diplomatische Beziehungen aufgenommen.Eine Zeremonie hierfür wurde heute Vormittag im Gebäude des südkoreanischen Außenministeriums in Seoul veranstaltet. Daran nahmen Außenminister Park Jin und Dalton Tagelagi, Premierminister und Außenminister von Niue, teil.Niue ist ein Kleinstaat mit etwa 1.600 Einwohnern. Das Land ist zwar kein Mitglied der Vereinten Nationen, jedoch Mitglied der UNESCO und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern erfolgte anlässlich des Gipfels zwischen Südkorea und pazifischen Inselstaaten, der heute und morgen in Seoul stattfindet.Niue war der einzige souveräne Staat im Pazifischen Inselforum (PIF), der noch keine formellen diplomatischen Beziehungen mit Südkorea aufgenommen hatte.Niue wurde das 192. Land, mit dem Südkorea diplomatische Beziehungen aufnahm. Zu noch drei Ländern unterhält Südkorea keine diplomatischen Beziehungen, das sind Kosovo, Syrien und Kuba.