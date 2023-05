Koreanische Fluggesellschaften setzen nach Taifun wieder Flüge nach Guam ein

Photo : YONHAP News

Koreanische Fluggesellschaften werden ab heute wieder Flüge von und nach Guam anbieten.Nach Angaben der Luftfahrtbranche wird der internationale Flughafen auf Guam heute um 15 Uhr (Ortszeit) wieder in Betrieb genommen. Demnach werden vier südkoreanische Fluggesellschaften Ersatz- und Linienflüge zwischen Incheon, Gimhae (Busan) und Guam einsetzen.Korean Air wird einen Ersatzflug anbieten, der heute um 19 Uhr auf Guam starten und um 23.15 Uhr in Incheon ankommen soll. Eine Boeing 777-300, die über 338 Sitzplätze verfügt, wird eingesetzt.Guam war vom Supertaifun „Mawar“ heimgesucht worden, daraufhin wurde der Flughafen am 22. Mai geschlossen. Deshalb konnten 3.200 südkoreanische Touristen nicht zurückkehren.Dank der Wiederaufnahme des Flughafenbetriebs können die koreanischen Touristen, die auf der Pazifikinsel festsaßen, den Heimflug antreten.