Bürger können ab morgen Prüfung von Fischen und Meeresfrüchten auf Radioaktivität beantragen

Photo : YONHAP News

Die Regierung nimmt ab morgen Anträge von Bürgern für Fische und Meeresfrüchte entgegen, die sie auf Radioaktivität prüfen lassen wollen.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei kündigte an, dass ein Online-Anschlagbrett ab dem 30. Mai voll zur Verfügung stehen werde, auf dem Bürger solche Anträge direkt stellen können.Das Ministerium will die zehn am häufigsten nachgefragten Produkte auswählen und die Messungsergebnisse bekannt machen.Interessierte können auf der Webseite für das Projekt zur Analyse der Radioaktivität auf Antrag der Öffentlichkeit (https://www.seafoodsafety.kr) einen entsprechenden Antrag stellen.Das Ministerium hatte das Online-Anschlagbrett ab dem 24. April einen Monat lang probeweise betrieben. Während des Zeitraums hatten 235 Personen 211 Anträge gestellt. Das Ressort hatte 40 Waren ausgewählt und auf Radioaktivität untersucht.Der Minister für Ozeane und Fischerei, Cho Seung-hwan, teilte mit, dass man durch den probeweisen Betrieb des Anschlagbretts ein hohes Interesse der Öffentlichkeit an der Sicherheit von Fischen und Meeresfrüchten erneut festgestellt habe. Er versprach, nach dem Prinzip, dass die öffentliche Gesundheit oberste Priorität habe, gründliche Maßnahmen zum Sicherheitsmanagement solcher Produkte zu treffen.