Handelsminister führt am Rande des APEC-Treffens Gespräche mit Kollegen aus USA und China

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Handelsminister Ahn Duk-geun hat am Rande des APEC-Handelsministertreffens in der Vorwoche mit seinen Kollegen aus mehreren APEC-Mitgliedsstaaten, darunter die USA, China, Kanada und Chile, bilaterale Gespräche geführt.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie nahm Ahn an dem Handelsministertreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teil, das am 25. und 26. Mai in der US-Stadt Detroit stattfand.Beim Treffen mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai diskutierten sie und Ahn über Möglichkeiten zur Koordinierung in Handelsangelegenheiten zwischen Südkorea und den USA. Ziel war es, die seit dem jüngsten USA-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol verstärkte Partnerschaft in der Hightech-Industrie und Wirtschaft fortzusetzen.Auch wurden die Verhandlungen über das Indopazifische Wirtschaftliche Rahmenwerk (IPEF) und die noch offenen Streitpunkte in Bezug auf den Inflation Reduction Act (IRA) thematisiert.Mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao sprach Ahn über Wege zur Entwicklung der wirtschaftlichen Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt. Ahn bat um Chinas Interesse und Unterstützung für einen reibungslosen Handel und die Stabilisierung von Angebot und Nachfrage bei wichtigen Rohstoffen und Komponenten.Ahn rief auch zur Kooperation auf, um ein berechenbares Geschäftsumfeld für koreanische Unternehmen in China zu schaffen.