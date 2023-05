IWF warnt vor Nichtbezahlung von Schulden asiatischer Unternehmen

Photo : YONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat vor der Gefahr gewarnt, dass Schulden von Unternehmen asiatischer Staaten nicht bezahlt werden können.Die Organisation nannte Südkorea als eines der Länder, die im Falle steigender Kreditkosten gefährdet wären.Nach Angaben auf der Website des IWF am Montag erreichte die Verschuldung von Unternehmen mit einem Zinsdeckungsgrad von weniger als eins in Südkorea im Schnitt in vier Quartalen bis zum zweiten Quartal letzten Jahres 22,1 Prozent der gesamten Unternehmensschulden.Der Zinsdeckungsgrad ist eine Kennzahl für die Fähigkeit eines Unternehmens, die Zinsen für seine Schulden zu zahlen. Je geringer der Wert, desto höher ist die Zinslast.Ein Wert von weniger als eins bedeutet, dass ein Unternehmen mit seinen Einnahmen in dem betreffenden Zeitraum die Zinsen nicht decken kann, so dass die Gefahr besteht, zahlungsunfähig zu werden.Der Anteil der entsprechenden Unternehmen lag neben Südkorea auch in Indien (31,1 Prozent), Thailand (28,03 Prozent), China (25,8 Prozent) und Indonesien (22,7 Prozent) über 20 Prozent.Der IWF wies darauf hin, dass die Schulden von Regierungen, Unternehmen und Verbrauchern asiatischer Länder deutlich über dem Niveau vor der Finanzkrise 2008 liegen. Die Industriebranchen, die während der Niedrigzinsenphase ihre Kreditaufnahme deutlich erhöht hätten, seien besorgniserregend, hieß es.