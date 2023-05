Südkorea und pazifische Inselstaaten wollen Zusammenarbeit ausbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die pazifischen Inselstaaten wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen.Darauf verständigten sich Präsident Yoon Suk Yeol und die Staats- und Regierungschefs der pazifischen Inselstaaten am Montag bei einem Spitzentreffen in Seoul.Yoon war mit seinen Amtskollegen am früheren Sitz des Präsidialamtes Cheong Wa Dae in Seoul erstmals zu Gesprächen zusammengekommen.Im Anschluss an das Treffen verabschiedeten sie eine gemeinsame Erklärung. Darin stellten sie ihre Vision von einer Partnerschaft für Freiheit, Frieden und Wohlstand durch Zusammenarbeit vor. Gleichzeitig würden Frieden und Stabilität in der Region aufrechterhalten.Beide Seiten äußerten Unterstützung für Südkoreas Indopazifik-Strategie und Pläne der pazifischen Inselstaaten für einen engeren Zusammenschluss unter der Bezeichnung "Strategie 2050 für einen blauen, pazifischen Kontinent".Darüber hinaus vereinbarten sie einen Ausbau der Zusammenarbeit unter anderem auf den Gebieten Meer, Klima, Energie, Cyberraum und Gesundheit. Südkorea versprach, bis 2027 das Volumen seiner Unterstützung für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit für die pazifischen Inseln auf 53 Milliarden Won oder 40 Millionen Dollar zu verdoppeln.Schließlich wurde beschlossen, dass sich die Außenminister beider Seiten alle zwei Jahre treffen. Auch die Gipfeltreffen sollen fortgesetzt werden.