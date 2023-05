Militär hält gemeinsame Verteidigungsübung in Umgebung grenznaher Inseln im Westmeer ab

Photo : YONHAP News

Das Kommando der Marineinfanterie zur Verteidigung der nordwestlichen Inseln hält ab heute in der Umgebung der grenznahen Inseln im Westmeer wie Baengnyeong und Yeonpyeong eine gemeinsame Übung zur Inselverteidigung ab.An der dreitägigen Übung nehmen Truppen von Heer, Marine, Luftwaffe und Marineinfanterie teil.Auf der Grundlage eines Szenarios von Bedrohungen aus Nordkorea wird das Militär die Vorbereitung einer Truppenverstärkung auf den nordwestlichen Inseln, die Verlegung von Truppen und deren Einsatz in tatsächlichen Gefechten üben.Die gemeinsame umfassende Übung zur Inselverteidigung hatte in der Vergangenheit in der Regel zweimal im Jahr stattgefunden, jedoch seit 2017 nicht mehr. Die Übung wird erstmals seit sechs Jahren wieder abgehalten.Die Marineinfanterie kündigte an, durch die Übung die Reaktionsfähigkeit und Kampfbereitschaft in Vorbereitung auf eine schwere lokale Provokation etablieren zu wollen.