Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans erörtern Maßnahmen wegen Nordkoreas Plan für Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearfrage haben am Montag telefonisch über den von Nordkorea angekündigten Satellitenstart beraten.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums forderten Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, und seine amerikanischen und japanischen Kollegen Sung Kim und Takehiro Funakoshi Nordkorea nachdrücklich auf, illegale Starts zu unterlassen, die den Frieden in der Region bedrohen.Sie vereinbarten eine enge trilaterale Kooperation, um eine entschlossene und geeinte Reaktion der internationalen Gemeinschaft sicherzustellen, sollte Nordkorea den Satellitenstart vornehmen.Nordkorea hatte am Montag Japan darüber informiert, dass es zwischen dem 31. Mai und 11. Juni seinen ersten militärischen Aufklärungssatelliten starten wolle.Da die Trägerrakete für den Satelliten de facto einer ballistischen Langstreckenrakete entspricht, stellt ein Satellitenstart einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Der Weltsicherheitsrat hatte auf nordkoreanische Satellitenstarts in der Vergangenheit mit Sanktionsresolutionen reagiert.