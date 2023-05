Umfrage: Zustimmung für Yoon steigt auf 40 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk Yeol hat erstmals seit drei Monaten die 40-Prozent-Marke durchbrochen.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag von Media Tribune durchführte. Befragt wurden vom 22. bis 26. Mai landesweit 2.504 Wähler ab 18 Jahren.Dem am Montag veröffentlichten Ergebnis zufolge bewerteten 40 Prozent Yoons Arbeit positiv. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.Es ist das erste Mal seit der ersten Märzwoche, dass die Zustimmung für Yoon in einer regelmäßigen Realmeter-Umfrage im 40-Prozent-Bereich liegt.Die Zustimmung ist seit Ende April, als Yoons Staatsbesuch in den USA erfolgte, die fünfte Woche in Folge gestiegen, und zwar von 32,6 Prozent auf 34,5, 34,6, 36,8, 39 und 40 Prozent. Innerhalb von fünf Wochen wurde ein Anstieg von insgesamt 7,4 Prozentpunkten verzeichnet.Der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit negativ bewerteten, sank gegenüber dem letzten Mal um 1,2 Prozentpunkte auf 56,7 Prozent.Die Zustimmung für die regierende Partei Macht des Volks belief sich auf 38,1 Prozent, während die Minjoo-Partei Koreas auf 44,5 Prozent kam.Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.