Seoul äußert tiefes Bedauern über Nordkoreas Wahl in den WHO-Exekutivrat

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat tiefes Bedauern und Besorgnis über die jüngste Wahl Nordkoreas in den Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ausdruck gebracht.Das Außen- und das Gesundheitsministerium teilten in einem Kommentar ihrer Sprecher mit, es sei fraglich, ob Nordkorea die Standards als Mitglied des WHO-Exekutivrats erfülle. Denn ein solches Mitglied müsse die von den Vereinten Nationen vorgegebenen internationalen Normen einhalten und zur Verbesserung der globalen Gesundheit beitragen. In dem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass Nordkorea ständig gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen und die Autorität der Vereinten Nationen missachtet habe.Nordkorea wurde auf der 76. Weltgesundheitsversammlung am 26. Mai in Genf zu einem neuen Mitglied des Exekutivrats der WHO gewählt. Ebenfalls neu in dem Gremium sind Australien, Barbados, die Komoren, Kamerun, Lesotho, Katar, die Schweiz, Togo und die Ukraine.