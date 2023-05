VOA: Mobile Raketen-Montagehalle in Nordkorea näher an Startplatz herangerückt

Photo : KBS News

Auf dem Sohae Satellitenstartgelände im nordkoreanischen Tongchang-ri und einem im Bau befindlichen neuen Startgelände sind Anzeichen für mögliche Startvorbereitungen beobachtet worden.Demnach gibt es Hinweise darauf, dass mobile Montagehallen für Raketen näher an die Startrampe herangerückt worden sind.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) anhand von Satellitenbildern des privaten Satellitenunternehmens Planet Labs vom 29. Mai.Auf dem Sohae Satellitenstartgelände befinde sich die mobile Montagehalle an der Startrampe. Zuletzt sei dies vor dem Start der Rakete Kwangmyongsong im Jahr 2016 der Fall gewesen, so der Sender.Darüber hinaus ließen Aufnahmen erkennen, dass ein mobiles Gebäude auf einem neuen Startgelände in der Nähe in Richtung der Startrampe bewegt worden sei.Der Sender wies aber auch darauf hin, dass die Satellitenbilder keinen Aufschluss darüber geben könnten, ob sich in den mobilen Gebäuden Raketen befinden. Auch sei unklar, ob bereits Raketen zu den Startrampen gebracht und dort fixiert seien.Laut David Schmerler, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am James Martin Center for Nonproliferation Studies, sei es am wahrscheinlichsten, dass Nordkorea ältere Startrampen nutzen werde, von denen auch in der Vergangenheit schon Raketen gestartet worden seien. Denn diese seien eher für Starts mit Flüssigtreibstoff geeignet, erläuterte der Experte.