Südkorea senkt Importzölle für sieben Agrar-, Vieh- und Fischereiprodukte vorübergehend auf null Prozent

Photo : YONHAP News

Südkorea will im Juli Zollkontingente für sieben Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte mit hohem Preisdruck einführen, für die ein nullprozentiger Zollsatz gelten wird.Dazu zählen Schweinefleisch, Makrele und Zucker. Im Falle von Ingwer will die Regierung das Kontingent erhöhen, für das bis September ein niedriger Zollsatz gilt.Die Entscheidung, die Zollsätze für die sieben Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte ab Anfang Juli deutlich zu senken, sei auf der Kabinettssitzung am Dienstag getroffen worden, teilte das Finanzministerium mit. Damit sollten die Haushalte in Bezug auf die Preise für Lebensmittel entlastet werden.Die Regierung teilte mit, dass das allgemeine Preisniveau im laufenden Jahr verglichen mit dem Vorjahr einigermaßen stabil geworden sei. Jedoch seien bei einigen Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten die Preise in letzter Zeit aufgrund der kurzfristig unsicheren Versorgungslage gestiegen oder würden Preisanstiege im zweiten Halbjahr befürchtet.