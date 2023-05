Hochrangiges Treffen der Sicherheitsinitiative PSI in Südkorea eröffnet

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiges Treffen zum 20. Jubiläum der Proliferation Security Initiative (PSI), eine von den USA geführte Initiative zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, ist heute Vormittag auf der südkoreanischen Insel Jeju eröffnet worden.Präsident Yoon Suk Yeol sagte in einer Videobotschaft zur Gratulation, dass trotz der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen zunehme und das internationale Sicherheitsumfeld immer ernster werde.Nordkorea beschaffe sich trotz der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats weiterhin illegal Materialien und Finanzmittel für die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen. Um dagegen vorzugehen, müsse die Zusammenarbeit weiter verstärkt werden, betonte Yoon.US-Präsident Joe Biden schickte ebenfalls eine Gratulationsbotschaft, in der auf eine wachsende Zahl der Länder hingewiesen wurde, die das internationale Sicherheitssystem zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen herausfordern. Die Gefahr, dass Massenvernichtungswaffen in falsche Hände gerieten, bleibe weiterhin eine ständige Besorgnis, hieß es.Die Sicherheitsinitiative wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen, um die Lieferung und Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern.Südkorea hatte sich 2009 zum Beitritt zu PSI entschieden und damals scharfe Kritik Nordkoreas geerntet. Nordkorea hatte eine südkoreanische Beteiligung an PSI als Kriegserklärung gewertet.