Gewerkschaftsdachverband KCTU plant am Mittwoch Großkundgebung in Stadtmitte von Seoul

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) will am Mittwochnachmittag eine Großkundgebung in der Stadtmitte von Seoul abhalten und anschließend auch einen Marsch.Die Organisation hat vor, um 16 Uhr am Mittwoch auf der Straße Sejong-daero eine Versammlung zu veranstalten, bei der zu Warnstreiks aufgerufen werden soll. Daran werden 20.000 Mitglieder teilnehmen.Dabei will die KCTU einen harten Kampf ankündigen, weil die Regierung eine arbeiterfeindliche Politik betreibe und die Polizei gezielte Ermittlungen durchführe.Das wird die erste Großkundgebung im Stadtzentrum sein, seit die Polizei nach einer Kundgebung der Baugewerkschaft der KCTU am 16. und 17. Mai in der Innenstadt von Seoul angekündigt hatte, gegen illegale Handlungen während Versammlungen hart vorgehen zu wollen.Die Polizeibehörde der Hauptstadt teilte am Dienstag mit, dass sie einige Straßen im Stadtzentrum sperren werde, weil 10.000 Teilnehmer bei der Kundgebung und dem Marsch erwartet würden.