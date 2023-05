Börse in Seoul kann deutlich zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag deutlich zulegen können.Der Kospi rückte um 1,04 Prozent auf 2.585,52 Zähler vor. Grund für den Anstieg sei der Durchbruch im Schuldenstreit in den USA gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Am Wochenende hatten sich US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt. Die vorläufige Einigung müsse vor der Frist am 5. Juni noch ausreichend Unterstützung in beiden Lagern des Kongresses bekommen.Die Stimmung weltweit habe sich wegen des Durchbruchs verbessert, dies habe sich auch auf die koreanische Börse ausgewirkt, wurde Seo Jung-hun von Samsung Securities von Yonhap zitiert.