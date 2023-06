Nordkorea feuerte nach eigenen Angaben Trägerrakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwochmorgen ein nicht identifiziertes Projektil abgefeuert.Nach nordkoreanischen Angaben habe es sich um eine Trägerrakete gehandelt.Südkoreas Vereinigter Generalstab berichtete über den Start eines Projektils in Nordkorea um 6.32 Uhr in Richtung Süden, gab aber noch keine weiteren Details bekannt.In Südkorea wurde zur Warnung der Bürger ein Alarm ausgelöst. In Seoul trat außerdem der nationale Sicherheitsrat zusammen.Nordkorea hatte zuvor Japan und die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) über einen geplanten Satellitenstart im Zeitraum 31. Mai bis 11. Juni informiert.Die Weltgemeinschaft kritisiert den Start, weil Nordkorea damit gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstößt, die dem Land jeglichen Start unter Nutzung ballistischer Raketentechnologie verbieten.Die letzte Provokation dieser Art hatte Nordkorea am 13. April vorgenommen. Damals war nach nordkoreanischen Angaben die Interkontinentalrakete Hwasong-18 abgefeuert worden.