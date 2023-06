Japan aktiviert wegen Nordkoreas Raketenstart kurzzeitig Warnsystem

Photo : KBS News

Japan hat wegen Nordkoreas Raketenstart am Mittwochmorgen kurzzeitig ein Warnsystem für die Bewohner der Insel Okinawa aktiviert.Wie der Sender NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo News meldeten, habe die Regierung per J-Alert die Einwohner der Präfektur gegen 6.30 Uhr vor einem offenbar bevorstehenden Raketenstart gewarnt. Die Menschen seien dazu aufgerufen worden, Schutzräume oder Räumlichkeiten im Untergrund aufzusuchen.Die Warnung wurde rund 30 Minuten später aufgehoben. Dies wurde damit begründet, dass Japan wahrscheinlich von dem Start nicht beeinflusst werde. Japans Küstenwache hatte kurz darauf bekannt gegeben, dass das Projektil, vermutlich eine ballistische Rakete, bereits ins Meer gestürzt sei.Japans Premierminister Fumio Kishida erklärte, dass in Nordkorea etwas gestartet worden sei, was eine ballistische Rakete zu sein scheine. Eine genaue Untersuchung zu dem Start laufe noch.Kishida berief den nationalen Sicherheitsrat für 8 Uhr zu einer Sitzung ein.