Ab Donnerstag keine Isolationspflicht für Corona-Infizierte mehr

Photo : YONHAP News

Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte und die Maskenpflicht in Arztpraxen und Apotheken fallen am Donnerstag weg.Die Regierung wird um 0 Uhr am 1. Juni die Krisenwarnung wegen Covid-19 von der höchsten Stufe „ernst“ auf die zweithöchste Stufe „wachsam“ herabsetzen.Damit wird etwa drei Jahre und vier Monate nach der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar 2020 de facto wieder Normalität einkehren.Mit der Senkung der Krisenwarnung wird die Verpflichtung der Corona-Infizierten zu einer siebentägigen Isolierung in eine Empfehlung für eine fünftägige Isolierung umgewandelt.In größeren medizinischen Einrichtungen mit hoher Patientendichte wie Krankenhäusern sowie stationären Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko sollen jedoch bis auf Weiteres noch Masken getragen werden.Außerdem wird die Empfehlung für einen PCR-Test am dritten Tag nach der Einreise nach Südkorea abgeschafft.Das medizinische Reaktionssystem wegen Covid-19 und die Finanzierung der Behandlungskosten werden auch nach der Herabsetzung der Warnstufe vorerst aufrechterhalten.