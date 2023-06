Alarm für grenznahe Inseln wegen Nordkoreas Raketenstart aufgehoben

Photo : YONHAP News

Ein heute wegen des Starts einer angeblichen Trägerrakete durch Nordkorea ausgelöster Alarm für die grenznahen Inseln Daecheong und Baengnyeong im Westmeer Südkoreas ist nach etwa eineinhalb Stunden aufgehoben worden.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte mit, den Alarm für die Regionen Baengnyeong und Daecheong um 8.01 Uhr aufzuheben. Der Alarm war heute um 6.29 Uhr ausgegeben worden.Für ganz Seoul wurde unterdessen fälschlicherweise ein Alarm ausgelöst.Um 6.41 Uhr wurde eine Warn-SMS für den Katastrophenfall versendet, in der es hieß, dass um 6.32 Uhr in Seoul im Zusammenhang mit dem Start eines Projektils durch Nordkorea ein Alarm ausgelöst worden sei.Das Innenministerium korrigierte jedoch in einer weiteren SMS um 7.03 Uhr die Meldung und teilte mit, dass es sich beim von der Stadt Seoul ausgegebenen Alarm um einen Fehlalarm handele.Die Stadtverwaltung erklärte daraufhin, es stelle ein selbstverständliches Verfahren in einer Notsituation dar, einen Alarm auszugeben, bevor die Situation genau erfasst worden sei, und den Alarm aufzuheben, sobald die Situation geklärt sei.