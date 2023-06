Letzte Sitzung des Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Das für den Umgang mit der Corona-Pandemie eingerichtete Zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen hat nach rund drei Jahren und vier Monaten Einsatz seine Arbeit beendet.Ab dem 1. Juni wird das Zentrale Hauptquartier für Katastrophenmanagement für die Reaktion auf Covid-19 zuständig sein.Vizegesundheitsminister Park Min-soo leitete heute im Regierungskomplex in Seoul eine Sitzung des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen. Er erklärte, dass es sich um das 691. und letzte Treffen des Hauptquartiers seit dessen Einrichtung am 23. Februar 2020 handele.Er danke dem medizinischen Personal, das selbstlos die Patienten vor Ort betreut habe, und allen Beamten, Soldaten, Mitarbeitern für Seuchenbekämpfung sowie Lehrkräften für ihren Einsatz für die Öffentlichkeit, sagte Park.Seit Beginn der Pandemie seien 34.784 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, fügte Park hinzu. Er wünsche den Verstorbenen die ewige Seligkeit und drücke den Hinterbliebenen sein tief empfundenes Mitgefühl aus, die nicht in der Lage gewesen seien, angemessen um die Toten zu trauern.