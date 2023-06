Südkoreanische Experten konnten in Fukushima Anlagen für Notstopp-System verifizieren

Photo : KBS News

Südkoreanische Experten für die Inspektion am havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima haben sich von der ordnungsgemäßen Einrichtung der zentralen Anlagen sowie den Maßnahmen für einen Notstopp der Ableitung von Kühlwasser ins Meer überzeugen können.Das teilte der Delegationsleiter Yoo Guk-hee am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Es habe einen bedeutungsvollen Fortschritt bei der wissenschaftlichen und technologischen Untersuchung gegeben, nachdem es Vor-Ort-Inspektionen und eine Überprüfung von japanischen Dokumenten gegeben habe.Doch seien noch weitere Analysen und Nachweise erforderlich, um einen langfristigen Betrieb der Anlagen umfassend bewerten zu können.Die Experten hätten sich Berichte über das Filtersystem ALPS aus den Jahren 2019 bis 2022 angesehen. Mit dem Verfahren werden radioaktive Materialien aus dem kontaminierten Wasser herausgefiltert. Auch habe man die Schritte überprüfen können, die nach der Entdeckung von Unregelmäßigkeiten unternommen würden.Die Gruppe habe verschiedene Daten zu den Pumpen durchsehen können, die Wasser aus den Tanks in die Filteranlage befördern. Auch Sicherheitsventile für Notfälle und entsprechende Testdaten sowie andere Aufzeichnungen habe man überprüfen können.Darüber hinaus seien Tokios Pläne verifiziert worden, Proben zu nehmen und zu untersuchen, mit denen sichergestellt werden soll, dass das nach der Filterung zurückbleibende Tritium vor der Ableitung ins Meer ausreichend verdünnt wird.Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida hatten sich bei ihrem Treffen Anfang Mai in Seoul auf die Entsendung eines südkoreanischen Inspektionsteams nach Japan geeinigt. Demnach reisten 21 Experten nach Japan, darunter 19 Experten für Atomkraftwerke und Strahlung vom Koreanischen Institut für nukleare Sicherheit (KINS) sowie ein Experten für Radioaktivität in der Meeresumwelt vom Koreanischen Institut für Meereswissenschaft und -technologie (KIOST).