Kim Yo-jong: Nordkorea wird bald Satelliten in Umlaufbahn absetzen

Photo : KBS News

Nordkorea will bald erfolgreich einen Satelliten in einer Umlaufbahn absetzen.Das kündigte Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, laut einem am Donnerstag verbreiteten Bericht der Nachrichtenagentur KCNA an. Nordkorea werde mit Sicherheit einen Spionagesatelliten korrekt im Weltraum absetzen und diesen in naher Zukunft in Betrieb nehmen, sagte sie.Gleichzeitig kritisierte sie, dass die USA den Start einer Trägerrakete am Mittwoch verurteilten.Die USA würden angesichts des Starts gegenüber Nordkorea offene Feindseligkeit zeigen. Dieser falle aber in den Bereich der Selbstverteidigung. Die Kritik der USA und anderer Staaten sei scheinheilig, da sie bereits "tausende von Satelliten" gestartet hätten.Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Mittwoch eine Trägerrakete abheben lassen, der Start missglückte aber.