Südkorea läutet Phase der Covid-19-Endemie ein

Südkorea hat zum 1. Juni die Phase der Covid-19-Endemie eingeläutet.Eine Pflicht zur siebentägigen Quarantäne für Covid-19-Infizierte besteht damit nicht mehr. Auch besteht in Apotheken sowie Arztpraxen und Kliniken für die ambulante Behandlung grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr.Die nationale Krisenstufe wegen der Infektionskrankheit wurde von der höchsten Stufe "ernst" auf "wachsam" herabgesetzt. Die Herabstufung erfolgte drei Jahre und vier Monate nach Bekanntwerden des ersten Covid-19-Falls am 20. Januar 2020.Mit dem Übergang zur Endemie wird Infizierten eine fünftägige Isolation empfohlen. Das Tragen von Masken wird nur noch in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern mit stationären Betten verlangt.Nach einer Auslandsreise wird auch ein PCR-Test nicht mehr unbedingt empfohlen.Angesichts der Sorge, dass es weiterhin Infizierte geben wird, will die Regierung weiterhin kostenlose Covid-19-Impfungen anbieten. Auch die Kosten für die Behandlung von Covid-Patienten trägt weiterhin der Staat.