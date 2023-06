Südkoreas Geheimdienst: Nordkoreas Machthaber leidet offenbar unter Schlafstörungen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes (NIS) leidet Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un unter ernsthaften Schlafstörungen.Sein aktuelles Gewicht werde auf über 140 Kilogramm geschätzt.Das teilten die Abgeordneten Yoo Sang-bum und Youn Kun-young, die beide Mitglied im Geheimdienstausschuss der Nationalversammlung sind, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit.Geheimdienstchef Kim Kyou-hyun habe diese Einschätzung jüngst in dem Ausschuss präsentiert.Hinweise auf schwere Schlafstörungen des Machthabers lieferten aktive Nachforschungen nordkoreanischer Behörden zu dem Thema im Ausland. Sein Gewicht sei mithilfe von künstlicher Intelligenz geschätzt worden. Bei einem öffentlichen Auftritt am 16. Mai habe Kim außerdem deutliche Anzeichen von Müdigkeit, darunter Augenringe, erkennen lassen, teilte der Abgeordnete Yoo mit.Auch seien an Kims Händen und Unterarmen Narben vom Kratzen zu erkennen. Ursache sei offenbar Dermatitis aufgrund von Allergien oder Stress, hieß es weiter.