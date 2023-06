IMO verabschiedet erstmals Resolution zur Verurteilung von Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat die Raketenstarts Nordkoreas verurteilt.Der Ausschuss für Schiffssicherheit der UN-Organisation verabschiedete am Mittwoch (Ortszeit) in einer Sitzung am Hauptsitz in London eine Resolution, in der Nordkoreas Raketenstarts, die die Sicherheit der internationalen Schifffahrt gefährden, verurteilt werden.Es ist das erste Mal, dass die IMO eine Resolution zur Verurteilung von Nordkoreas Raketenstarts angenommen hat.In der Resolution heißt es, dass die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen. Die Mitglieder kritisierten Nordkorea dafür, ohne angemessene vorherige Ankündigung Raketenstarts durchzuführen. Dadurch sei die Sicherheit von Seeleuten und der internationalen Schifffahrt ernsthaft gefährdet worden.Nordkorea wurde aufgefordert, die Vorschriften zur Notifizierung einzuhalten. Der weltweite Navigationswarndienst (World-Wide Navigational Warning Service), der aufgrund einer Resolution der IMO-Versammlung betrieben wird, schreibt vor, dass Raketenstarts, Satellitenstarts und Seeübungen fünf Tage vorher der koordinierenden Nation in der zugehörigen Zone mitgeteilt werden müssen.Pjöngjang wurde auch aufgefordert, die unrechtmäßigen und unangekündigten Starts ballistischer Raketen quer über internationale Schifffahrtsstraßen einzustellen.