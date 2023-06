Südkorea verbucht 15. Monat in Folge Handelsbilanzdefizit

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Mai den fünften Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit verzeichnet.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag schrumpften die Ausfuhren im Mai um 15,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 52,24 Milliarden Dollar. Die Einfuhren gingen um 14 Prozent auf 54,34 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar verbucht.Die südkoreanische Handelsbilanz war somit seit März letzten Jahres den 15. Monat in Folge im Minus. Das ist der längste Zeitraum, nachdem das Land von Januar 1995 bis Mai 1997 17 Monate in Folge ein Handelsbilanzdefizit verzeichnet hatte.Das Industrieministerium führte das Ergebnis auf die geringe Anzahl der Arbeitstage im Mai und einen Basiseffekt zurück. Im Mai letzten Jahres sei das zweitgrößte Exportvolumen in einem Mai erzielt worden.Das tägliche durchschnittliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage betrug 2,43 Milliarden Dollar. Erstmals seit dem vergangenen Oktober sei die Marke von 2,4 Milliarden Dollar erreicht worden, so das Ministerium.