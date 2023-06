Präsident Yoon trifft Japans Ex-Premier Suga

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch in Seoul den ehemaligen japanischen Premierminister Yoshihide Suga empfangen.Dabei schlug Yoon vor, für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zu handeln.Suga kam als neuer Vorsitzender der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion nach Südkorea.Beim Treffen im Präsidialamt in Seoul sagte Yoon, es entspreche dem Lauf der Weltgeschichte, dass Südkorea, die USA und Japan durch ihre Sicherheits- und Wirtschaftskooperation zu Frieden und Wohlstand der Menschen in der ganzen Welt beitragen würden. Er hoffe, dass die Unterstützung der Bürger Südkoreas und Japans und der Wille ihrer politischen Führer ineinandergreifen würden und somit kühne Schritte in diese Richtung unternommen würden.Laut Yoons Sprecher Lee Do-woon sagte Suga, dass die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan sowie zwischen Südkorea, den USA und Japan immer wichtiger werde. Nordkoreas Raketenstart am Mittwochvormittag habe dies wieder erkennen lassen.