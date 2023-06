Wirtschaft Wissenschaftsministerium bittet Softbank um Investitionen in koreanische KI- und Halbleiter-Startups

Das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT hat den japanischen Technologieriesen Softbank gebeten, Investitionen in koreanische KI- und Halbleiter-Startups auszuweiten.



Entsprechendes habe eine Delegation des Ministeriums unter Leitung des Generaldirektors des Büros für IKT-Politik Song Sang-hoon, am Mittwoch beim Besuch der Firma in Japan geäußert, teilten Beamte des Ministeriums mit.



Beide Seiten erörterten Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen autonome Fahrzeuge und IoT (Internet der Dinge) Edge-Geräte sowie in Bezug auf die gemeinsame Entwicklung von geistigem Eigentum im Zusammenhang mit Hochleistungsservern für Rechenzentren.



Softbank, ein global agierendes Unternehmen, ist das Mutterunternehmen der britischen Firma ARM, Entwicklerin der Kernarchitektur von Anwendungsprozessoren, die als „Gehirn der Smartphones“ bezeichnet werden.



Die südkoreanische Delegation besuchte auch KDDI, den zweitgrößten Mobilfunkanbieter in Japan, und schlug vor, die Kooperation mit koreanischen Entwicklern von Kommunikationsausrüstung zu verstärken. KDDI war es gemeinsam mit Samsung Electronics gelungen, 5G Open-RAN zur Marktreife zu bringen.