Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Außenministerium hat eine in Südkorea abgehaltene multinationale Übung für ein Seeverbot (Maritime Interdiction) verurteilt.Das Ressort drohte, jeden Versuch, eine feindliche Blockade gegen Nordkorea zu verhängen, als Kriegserklärung zu betrachten.Der nordkoreanische Vizeaußenminister Kim Son-gyong kritisierte in einer Stellungnahme am Donnerstag die Übung „Eastern Endeavor 23“, die anlässlich eines hochrangigen Treffens der Proliferation Security Initiative (PSI) in Südkorea am Mittwoch vor der Insel Jeju abgehalten wurde.In der durch die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme warf Kim den USA und Südkorea vor, weiter mit dem Feuer zu spielen, um Nordkorea zu reizen.Südkorea und die USA behaupteten zwar, dass die Übung der Verteidigung diene. Angesichts des Ausmaßes der mobilisierten Streitkräfte sei jedoch völlig klar, dass es sich um eine extrem gefährliche Militärübung handele, die für die Perfektionierung der Vorbereitungen für ein allumfassendes Embargo und einen Präemptivschlag gegen ein bestimmtes Land im Notfall gedacht sei, hieß es.Die PSI feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und stellt ein internationales Koordinierungssystem dar, um durch eine freiwillige Kooperation Lieferungen von Massenvernichtungswaffen an Länder oder Terrorgruppen zu verhindern, die internationale Normen missachten. Nordkorea hat seit ehe und je nervös darauf reagiert.