Gefundenes Trümmerteil nordkoreanischen Projektils schwimmt im Wasser

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär setzt die Such- und Bergungsaktivitäten fort, nachdem es am Mittwoch ein Trümmerteil des ins Meer gestürzten nordkoreanischen Projektils sichergestellt hatte.Der Vereinigte Generalstab (JCS) veröffentlichte am Mittwoch Aufnahmen von dem Fund.Auf den Fotos ragte das Teil noch aus dem Meer. Das Militär teilte jedoch am Donnerstag mit, dass sich das Objekt mittlerweile unterhalb der Wasseroberfläche befinde.Der Fund wurde am Mittwoch gegen 8.05 Uhr etwa 200 Kilometer von der südkoreanischen Insel Eocheong entfernt, in einer Zone Südkoreas und Chinas für vorläufige Maßnahmen, gemacht.Das dortige Gewässer ist etwa 75 Meter tief, das Objekt befinde sich in waagerechter Position. Es sei etwa 15 Meter lang, habe einen Durchmesser von zwei bis drei Metern und sei ziemlich schwer, sagte ein Vertreter des JCS.Da die Länge des nordkoreanischen Projektils auf etwa 30 Meter geschätzt wird, wird erwartet, dass mit der Bergung des Trümmerteils ein beträchtlicher Teil der Rakete sichergestellt und analysiert werden kann.Es wird davon ausgegangen, dass in dem Triebwerk der ersten Raketenstufe bestehende nordkoreanische Technologien für Interkontinentalraketen (ICBM), darunter die Hwasong-15, eingesetzt worden seien.In der zweiten und dritten Stufe können nicht nur neue Triebwerke, sondern auch der Aufklärungssatellit noch vorhanden sein, was einen besseren Einblick in Nordkoreas Fähigkeiten auf dem Gebiet Spionagesatelliten und Projektile ermöglichen würde.Das Militär teilte mit, dass es wegen der schlechten Sicht vor Ort Schwierigkeiten bei der Hebung gebe. Demnach beschloss das Militär neben den im Einsatz befindlichen Rettungs- und Bergungsschiffen Tongyeong und Gwangyang das U-Boot-Rettungsschiff Cheonghaejin zusätzlich einzusetzen.