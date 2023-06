USA fordern Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Nordkoreas versuchtem Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Die USA haben eine Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Nordkoreas Versuch eines Satellitenstarts gefordert.Die USA hätten eine offene Sitzung beantragt, teilte der Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen, Nate Evans, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mit. Albanien, Ecuador, Frankreich, Japan, Malta und Großbritannien hätten sich der Forderung angeschlossen.Auch die Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen, Lana Nuseeibeh, bestätigte gegenüber der Presse, dass eine solche Sitzung beantragt worden sei. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Juni den Vorsitz im Weltsicherheitsrat.Nordkorea hatte am Mittwoch nach eigener Darstellung eine Trägerrakete gestartet, um erstmals einen Spionagesatelliten ins All zu bringen. Der Versuch missglückte jedoch. Triebwerk und Ladung stürzten ins Meer.Washington verurteilte den Start, da Technologie für ballistische Raketen zum Einsatz gekommen sei, was Nordkorea gemäß mehreren Resolutionen des Weltsicherheitsrats verboten sei. Nordkorea habe damit eine Destabilisierung der Sicherheitslage in der Region und darüber hinaus riskiert.