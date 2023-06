Südkorea verhängt Sanktionen gegen nordkoreanische Hackergruppe

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Sanktionen gegen die nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky verhängt.Das Außenministerium verkündete die Sanktionen am Freitag.Die Organisation soll an der Beschaffung von hochmodernen Technologien für Satelliten und die Raumfahrt beteiligt gewesen sein. Damit habe sie zu Nordkoreas Programm für die Entwicklung von Satelliten beigetragen.Es ist das achte Mal seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol vor einem Jahr, dass Südkorea einseitig Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Zwei Tage zuvor hatte Nordkorea nach eigener Darstellung versucht, einen Aufklärungssatelliten mit einer Trägerrakete ins All zu befördern.Die Regierung veröffentlichte unterdessen auch einen gemeinsamen Sicherheitshinweis mit den USA, um die internationale Gemeinschaft vor illegalen Aktivitäten der Gruppe zu warnen.Kimsuky, eine dem nordkoreanischen Büro für Aufklärung unterstellte Einheit, soll für das Regime geheime Informationen von Einzelpersonen und Organisationen auf den Gebieten Diplomatie, Sicherheit und nationale Verteidigung gesammelt haben.Nach Angaben des Ministeriums bedienten sich die Hacker der Methode des Spear Phishing. Nutzer sollten sich daher darüber informieren, wie sie selbstständig betrügerische E-Mails erkennen können und welche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen seien.