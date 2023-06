Verteidigungsminister nimmt an Shangri-La-Dialog in Singapur teil

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup nimmt am Shangri-La-Dialog in Singapur teil.Dort sind auch Gespräche mit den Amtskollegen aus den USA, Japan und China geplant.Die Konferenz dauert bis Sonntag an. Rund 600 Verteidigungschefs und Beamte im Bereich der Sicherheitspolitik aus 40 Ländern werden sich dort versammeln.Die Bedrohung durch Nordkoreas atomare Entwicklung und Raketen wird voraussichtlich zu den zentralen Themen zählen.Minister Lee will am Rande der Konferenz bei einem trilateralen Gespräch mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin und dem japanischen Kollegen Yasukazu Hamada über den Aufbau eines Systems für die sofortige Warnung vor Nordkoreas Raketen diskutieren.Auch ein Gespräch mit Hamada allein ist vorgesehen. Es wäre das erste Gespräch zwischen Verteidigungsministern Südkoreas und Japans seit November 2019. Dabei würden voraussichtlich Sicherheitsangelegenheiten auf der Agenda stehen, darunter eine zukunftsgerichtete Entwicklung des bilateralen Verhältnisses, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Auch ein seit langem schwelender Streit wegen des Überflugs eines südkoreanischen Kriegsschiffs im Dezember 2018 dürfte dann zur Sprache kommen.In dem geplanten Gespräch mit seinem chinesischen Pendant Li Shangfu wird Südkoreas Verteidigungschef voraussichtlich um eine konstruktive Rolle bitten, damit Nordkorea seine Provokationen stoppt.