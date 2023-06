Fußball: Südkoreas U-20 steht nach Sieg über Ecuador im WM-Viertelfinale

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft hat bei der WM in Argentinien das Viertelfinale erreicht.Die Mannschaft konnte am Donnerstag in Santiago del Estero Ecuador mit 3:2 besiegen.Für die Mannschaft von Trainer Kim Eun-jung trafen Lee Young-jun und Bae Jun-ho in der ersten Halbzeit. In der zweiten Spielhälfte konnte Choi Seok-hyun mit einem Kopfballtreffer den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.Der Gegner im Viertelfinale ist Nigeria. Das Spiel wird um 2.30 Uhr am Montag, koreanischer Zeit angepfiffen. Gespielt wird erneut in Santiago del Estero im Norden Argentiniens.