Südkoreas Bruttonationaleinkommen pro Kopf beträgt 2022 32.886 Dollar

Photo : YONHAP News

Das Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf in Südkorea ist letztes Jahr in US-Dollar um mehr als sieben Prozent gesunken, jedoch in koreanischem Won um über vier Prozent gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea belief sich das BNE pro Kopf im vergangenen Jahr auf 32.886 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 7,4 Prozent im Vorjahresvergleich.Das BNE pro Kopf ist die Kennzahl, die durch das Teilen aller von Inländern im In- und Ausland erwirtschafteten Einkommen durch die Bevölkerungszahl des Landes berechnet wird.In koreanischem Won stieg das Bruttonationaleinkommen pro Kopf gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 42,487 Millionen Won.Der Rückgang in US-Dollar wird auf die kräftige Abwertung des Won gegenüber dem Dollar zurückgeführt. Der Won-Dollar-Wechselkurs stieg letztes Jahr um 12,9 Prozent.Das verfügbare Bruttoeinkommen privater Haushalte pro Kopf schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 18.194 Dollar. In der südkoreanischen Landeswährung gerechnet wurde ein Anstieg von 6,8 Prozent verzeichnet.Das reale Bruttoinlandsprodukt verbesserte sich im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent, das entspricht der im März veröffentlichten Schätzung.Die Notenbank nannte als Grund einen stärkeren Anstieg des privaten Konsums, obwohl die Bau- und Anlageinvestitionen zurückgegangen seien und sich das Wachstum der Exporte und Importe verlangsamt habe.