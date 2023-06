Koreanische Wirtschaft wächst im Auftaktquartal um 0,3 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft ist im Auftaktquartal dank des gestiegenen privaten Konsums nach dem Ende der Corona-Einschränkungen gewachsen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag stieg das reale Bruttoinlandsprodukt in den Monaten Januar bis März nach vorläufigen Schätzungen um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.Im verarbeitenden Gewerbe wurde ein Wachstum von 1,3 Prozent verzeichnet, in der Baubranche ein Zuwachs von drei Prozent.Der private Konsum verbesserte sich um 0,6 Prozent.Die Ausfuhren stiegen um 4,5 Prozent, die Einfuhren legten um 4,2 Prozent zu.