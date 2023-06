Südkorea will Wrackteile nordkoreanischen Projektils nicht zurückgeben

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will Wrackteile der am Mittwoch gestarteten angeblichen Weltraumrakete Nordkoreas auch dann nicht an das Land zurückgeben, wenn es deren Rückgabe fordert.Laut einem ranghohen Regierungsvertreter hätten die zuständigen Abteilungen des Verteidigungsministeriums am Donnerstag die Angelegenheit intern geprüft, konnte KBS in Erfahrung bringen. Sie hätten danach dem Verteidigungsminister und dem Präsidialamt über die Schlussfolgerung berichtet, dass die Rückgabe abgelehnt werden sollte.Die Militärbehörden beschlossen, dabei auf der Grundlage der 2006 angenommenen Sanktionsresolution 1718 des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea vorzugehen.In der Resolution heißt es, dass die Weitergabe aller Gegenstände, Materialien und Waren, die mit Raketen und Raketensystemen zusammenhingen, und aller Gegenstände und Technologien, die zu Massenvernichtungswaffenprogrammen beitragen könnten, an Nordkorea verboten sei.Das Militär plant, ein mittlerweile unterhalb der Wasseroberfläche befindliches Trümmerteil des nordkoreanischen Projektils noch heute oder morgen zu bergen.