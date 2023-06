Gleichstellungsministerin besucht Deutschland und Schweden

Photo : YONHAP News

Die Ministerin für Gleichstellung und Familie, Kim Hyun-sook, wird vom 4. bis 10. Juni nach Deutschland und Schweden reisen. Dort ist ein Austausch über die Gleichstellungs- und Familienpolitik geplant.Nach Angaben des Gleichstellungsministeriums wird Kim in Deutschland das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend besuchen. Dort will sie sich einen Eindruck davon verschaffen, wie die sowohl für Gleichstellung als auch Bevölkerungspolitik zuständige Organisation betrieben wird.Die südkoreanische Regierung hatte Pläne für ihren Umbau vorgestellt, in deren Mittelpunkt die Abschaffung des Ministeriums für Gleichstellung und Familie steht. Dessen Funktionen sollen stattdessen einem dem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt unterstellten Organ für Bevölkerung, Familie und Gleichstellung übertragen werden. Das Gleichstellungsministerium betrachtet die deutsche Behörde als mögliches Beispiel.In Schweden wird Kim das Beschäftigungsministerium besuchen und sich über die Gleichstellungspolitik des Landes informieren. Dabei gilt ihr Interesse auch dem Abbau der Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern.Laut den jüngsten Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Schweden bei 7,2 Prozent. Südkorea hat mit 31,1 Prozent das größte Lohngefälle unter den OECD-Ländern aufzuweisen.