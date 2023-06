Hyundai Motor und Kia erzielen im Mai zweistelligen Absatzzuwachs in USA

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Automobilhersteller Hyundai Motor und Kia haben im Mai einen zweistelligen Absatzzuwachs auf dem US-amerikanischen Markt verzeichnet.Hyundai Motor America gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, dass im Mai 70.001 Neuwagen abgesetzt worden seien. Das seien 18 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Die Verkäufe an Privatkunden stiegen gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent auf 64.070 Einheiten.Von den umweltfreundlichen Autos wurden im Vorjahresvergleich 93 Prozent mehr an die Privatkunden verkauft.Der Gesamtabsatz in den Monaten Januar bis Mai wuchs um 16 Prozent im Vorjahresvergleich.Unterdessen konnte Kia laut Kia America seinen Absatz im Mai um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 71.497 Einheiten steigern. Das entspreche dem bisher zweitbesten Monatsabsatz, hieß es.