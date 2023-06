Südkorea und Japan planen Ende Juni erstes Finanzministertreffen seit sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und Japans haben vereinbart, am 29. Juni in Tokio erstmals seit sieben Jahren ein bilaterales Finanzministertreffen abzuhalten.Die Entscheidung gab das südkoreanische Finanzministerium am Freitag bekannt.Beide Seiten wollen über die Wirtschaftstrends, Folgemaßnahmen nach dem letzten G7-Finanzministertreffen und die Zusammenarbeit beim G20-Finanzministertreffen sprechen. Thematisiert werden auch die Kooperation in Bezug auf Infrastrukturinvestitionen in Drittländern, die bilaterale und regionale Finanzkooperation sowie Kooperationsprojekte auf den Gebieten Steuer und Zoll.Regelmäßige koreanisch-japanische Finanzministertreffen gibt es seit 2006. Seit dem letzten Treffen im August 2016 kam dieses aber fast sieben Jahre lang nicht mehr zustande. Grund war eine Verschlechterung der bilateralen Beziehungen aufgrund verschiedener Streitigkeiten. Hierzu zählte auch die Aufstellung einer Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs vor dem japanischen Generalkonsulat in Busan 2017. Die 2019 von Japan beschlossenen Exportrestriktionen für Halbleitermaterialien gegenüber Südkorea hatten das bilaterale Verhältnis ebenfalls getrübt.