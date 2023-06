UN-Sicherheitsrat beruft wegen Nordkoreas Satellitenstart Sitzung ein

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat wird zusammentreten, um sich mit dem jüngsten gescheiterten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea zu befassen.Der Weltsicherheitsrat kündigte auf seiner Website an, am Freitag um 15 Uhr (Ortszeit) am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York eine Sitzung über die Nichtverbreitung durch Nordkorea zu eröffnen.Wie verlautete, werde das Treffen eine offene Sitzung sein. Südkorea, das kein Ratsmitglied ist, werde als Interessenpartei daran teilnehmen.Nordkorea hatte am 31. Mai die Trägerrakete Chollima-1 mit dem militärischen Aufklärungssatelliten Malligyong-1 an Bord gestartet, der Start schlug jedoch fehl.Der Start einer mit einem Satelliten bestückten Trägerrakete durch Nordkorea stellt einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen das Land dar, weil hierfür de facto Technologien für ballistische Langstreckenraketen eingesetzt werden.Die Ratsmitglieder USA, Albanien, Ecuador, Frankreich, Japan, Malta und Großbritannien forderten demnach eine offene Sitzung des Weltsicherheitsrats.