Nordkorea wehrt sich gegen Kritik von UN und NATO an Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Chefs der Vereinten Nationen und der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) angesichts deren Kritik an dem jüngsten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch das Land angeprangert.Das Land forderte dabei, das Recht zur Selbstverteidigung nicht zu verletzen.Jo Chol-su, Generaldirektor der Abteilung für internationale Organisationen im nordkoreanischen Außenministerium, warf am Freitag UN-Generalsekretär António Guterres Doppelmoral vor. Der UN-Chef verurteile nur Nordkorea, ohne Einwände gegen Satellitenstarts durch andere Länder zu erheben, behauptete er laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA.Jo betonte auch, dass die Vereinten Nationen keinesfalls ein Besitztum der USA seien.KCNA zufolge warf Jong Kyong-chol, ein Kritiker für internationale Angelegenheiten, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor, über die gerechtfertigte Ausübung des Rechts zur Selbstverteidigung durch einen souveränen Staat zu nörgeln. Er bezeichnete Stoltenbergs Bemerkung als Einmischung in interne Angelegenheiten und provokativ.Jong betonte außerdem, dass Nordkorea die NATO mit den USA gleichstellen werde, sollte die Organisation weiterhin die Autonomie und die Sicherheitsinteressen Nordkoreas verletzen wollen.Guterres und Stoltenberg hatten den am 31. Mai versuchten Start eines militärischen Spionagesatelliten durch Nordkorea mittels Technologien für ballistische Raketen verurteilt und dies als Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats bezeichnet.